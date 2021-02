Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Lorenzo Cinelli founder di Conviv

Conviv è una delle start up che abbiamo conosciuto a #SIOS2020. La loro idea? Creare un infuso analcolico Made in Italy per cocktail in grado di offrire la stessa esperienza dei cocktail tradizionali in termini di immagine e gusto.

L’idea è nata da Lorenzo Cinelli e Mattia Vita in una classica situazione da aperitivo tra amici. Al momento dell’ordine si sono resi conto che ciascuno delle persone sedute intorno al tavolo avevano un buon motivo per non ordinare alcolici: l’amica in dolce attesa, l’amico sportivo a dieta, quello a cui l’alcol dà problemi, quella che doveva guidare…

Le alternative analcoliche presenti nel menù però non offrivano la stessa esperienza di un cocktail “vero”. Lorenzo e Mattia in quel momento quindi si sono accorti che non esisteva un prodotto analcolico in grado di regalare una convivialità sincera e spensierata e con un gusto deciso.

Da qui l’idea di inventarlo e permettere così ad ognuno di vivere al meglio i momenti di condivisione.

Pensare ad un prodotto che non c’era è stato per loro anche un modo per rendere concreta una filosofia di vita in cui credono: sii te stesso e null’altro.

“Sosteniamo il benessere inteso come 'stare bene' sia con la propria persona che con le persone accanto. Crediamo nell'inclusione e nella condivisione come fonti chiave per l'equilibrio fisico e mentale. Crediamo nella ricchezza che i momenti trascorsi insieme ci offre…”

Conviv è una base per cocktail prodotta attraverso un processo di infusione di oltre trenta giorni con ingredienti naturali e con eccellenze del territorio italiano ed è disponibile in due versioni: il Rosso e il Bianco… che abbiamo provato!

Sul sito di Conviv si legge: “Dal Trentino alla Calabria, abbiamo dialogato con i fornitori per selezionare eccellenze del territorio come il bergamotto e i limoni, l’origano, la genziana e molti altri… Con soli 19 kcal per 100 ml puoi coniugare l'Infuso alla tua quotidianità in maniera equilibrata e senza limiti di tempo. Inoltre non ricorriamo a zuccheri, coloranti o aromi artificiali. Goderti un drink non sarà mai stato così piacevole…”

Per ordinare i prodotti o scoprire dove gustarli: www.conviv.it