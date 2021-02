Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Berardino D'errico founder di Smartway

Smartway è una startup ideata da due amici 39enni durante il primo lockdown, che si pone l’obbiettivo di partecipare alla trasformazione in atto nel mondo del lavoro e di quello del turismo facendo da “ponte”.

Da una parte infatti aiuta gli smart workers a trovare posti meravigliosi in cui vivere e lavorare. Strutture ricettive ideali per svolgere la propria attività (per es. con un'ottima connessione) ma anche dove trovare servizi legati al tempo libero. Luoghi a misura di lavoratore e non di semplice turista. Tanto che anche i prezzi sono scontati almeno di un terzo rispetto a quelli standard da “vacanza”.

Dall’altra parte Smartway valorizza eccellenze rurali italiane (in Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata, Molise..) rendendole meta di una nuova tipologia di "turismo", quello di chi sceglie un luogo per andarci a lavorare in smart working.

Berardino D'errico, uno dei founder di Smartway, vede in questo periodo grandi opportunità per una trasformazione radicale della vita di tanti lavoratori e anche di tanti luoghi. Il 2020 ha portato ad un’accelerazione incredibile della “remotizzazione del lavoro” e ad una rivoluzione degli spazi e tempi lavorativi. Questo aprirà nuove opportunità per aree bellissime sparse per tutta Italia (es. borghi) e per le aziende, che potranno ottenere grandi vantaggi. Berardino ci tiene a ribadire che “lo smartworker non è un turista… ma è un lavoratore che molto probabilmente sarà ancora più produttivo… Aumentare benessere, aumenta la produttività!”.

Lo staff di Smartway ha creato anche un “manifesto”, novi punti che sono dei veri alla base della costruzione della startup: https://www.smartway.work/storie/manifesto/

Questa è scommessa dei fondatori di questa giovanissima impresa che ha già aperto quattro borghi a Montepulciano, Pergine Valdarno, Monterubiaglio, Fiumefreddo Bruzio: “proseguiremo fino a giugno nel mercato italiano per poi passare a quello europeo con l'ambizione di far diventare l'Italia l'Ufficio d'Europa".

Per saperne di più: www.smartway.work/