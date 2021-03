Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Alessandro Rinaldi, founder di Peekaboox

Peekaboox è una piattaforma cloud che fornisce alle PMI gli strumenti per digitalizzarsi rapidamente. Alessandro Rinaldi, founder della startup, ci spiega: “Fondamentalmente aiutiamo le PMI ad essere parte del mondo digitale in poche ore e senza alcuna competenza tecnica con un'unica piattaforma cloud”.

Attraverso la piattaforma è possibile:

creare il proprio sito web e accettare prenotazioni per qualunque servizio, online 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

ricevere pagamenti online direttamente durante la prenotazione di un servizio - inviare fatture elettroniche e farsi pagare direttamente via email

avere accesso ad un gestionale clienti e un sistema di contabilità che si interfaccia con il sistema di prenotazioni e fatturazione

A Peekaboox è stato affiancato Help4u, una vetrina digitale che permette alle PMI iscritte di raggiungere nuovi clienti.

“Help4u è un aggregatore di servizi che fornisce all'utente finale tutte le informazioni necessarie per confrontare diversi fornitori dello stesso servizio e prenotare/pagare online. Tutte le informazioni inserite in Peekaboox vengono elaborate in real time da Help4u…”

Peekaboox è una realtà in continua evoluzione. Qualche mese fa Alessandro e i suoi soci hanno lanciato Fastrack uno spinoff della loro piattaforma per la gestione degli accessi contingentati durante la pandemia. Chi si iscrive alla piattaforma ha accesso ad un calendario dove impostare le fasce orarie del servizio oltre che il numero massimo di clienti che possono prenotare in contemporanea. Viene dunque generato automaticamente un sistema di prenotazione accessibile sia via QR code che via web/mobile con cui un utente può prenotare in autonomia il servizio desiderato previa disponibilità.

Gli usi di Peekaboox sono innumerevoli. Oltre alle attività più "classiche" (fatture, prenotazioni, sito) per esempio è possibile impostare l’invio automatizzato di un codice sconto ai propri clienti il giorno del loro compleanno.

Peekaboox è adatta alle PMI ma anche ai liberi professionisti, studi medici, personal trainer, centri estetici, parrucchieri, coach, agenzia di pulizie e tanti altri ancora…

L’idea di Peekaboox, nata sei anni fa, si è fatta strada prima all’estero: “La soluzione è tra i leader di mercato all'estero - Emirati Arabi - dove abbiamo vinto diversi contest e premi. Ho deciso da qualche mese di portare anche in Italia la soluzione perché penso che le piccole realtà, fondamentali per l'economia Italiana, debbano avere uno strumento economico per potersi digitalizzare rapidamente”.

Per saperne di più: peekaboox.com/it/