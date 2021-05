Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Alessandra Farris founder di IntediME, la startup vincitrice del premio SIOS21 Sardinia Edition!

Otto ore di streaming consecutive dal palco di Fondazione di Sardegna a Cagliari, cinquanta speaker tra presenze dal vivo e in remoto, oltre venti tavole realizzate dall’illustratore che ha raccontano in tempo reale in grafica e disegni l’evento.

SIOS21 Sardinia Edition, il primo SIOS in territorio sardo, è stato un successo e ha visto per la prima volta un premio alla migliore startup “made in Sardinia”, vinto da IntediME.

Una vittoria celebrata anche on air all’indomani della chiusura dell’evento. Alessandra Farris - founder IntediME – ha raccontato anche ai microfoni di Radio 105 la sua startup. Un’azienda indipendente nata dalla volontà di Alessandra di migliorare la vita dei suoi genitori e di tutte le persone sorde o con problemi di udito attraverso strumenti semplici: un kit e uno smartwatch.

IntendiME ha sviluppato e brevettato un sistema in grado di rilevare tutti i suoni della casa avvisando l’utente attraverso il proprio dispositivo da polso. Una vera e propria rivoluzione per il settore!

