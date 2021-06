Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Roberto Dolci, Founder e Presidente di 42N

42N è il 42esimo parallelo Nord che congiunge Boston e Roma; a questo si ispira la start up che vuole collegare l’America e l’Italia.

I cofondatori, per esperienza personale, hanno conosciuto la grande potenzialità americana e l’ingegno italiano: da una parte i possibili investimenti, dall’altra le nuove idee bisognose di sviluppo.

Alcune realtà italiane, grazie a 42N, hanno così la possibilità di entrare in contatto con professionisti connazionali che si trovano negli USA e che conoscono il mercato locale e possono aiutarli a entrare nel mercato statunitense.

“Abbiamo scelto questo nome” – racconta Roberto Dolci, Founder e Presidente di 42N – “come ponte tra noi e l’Italia per dare una mano agli imprenditori e alle aziende che vogliono esplorare le opportunità negli Stati Uniti partendo come porta di ingresso da Boston”.

La startup infatti, offre conoscenze e risorse aziendali su cui gli imprenditori italiani possono fare affidamento per sviluppare il proprio business negli Stati Uniti, consentendo inoltre, un facile ingresso per gli imprenditori italiani desiderosi di investire negli States e sostenendo gli investitori statunitensi che intendono trarre vantaggio dalle imprese locali in Italia.

Ma come funziona la startup?

“Ad esempio” – ci spiega Roberto – “ci contatta un’azienda italiana che già vende in Italia e che pensa di espandersi negli Stati Uniti; noi facciamo una ricerca di mercato per vedere quanto il suo prodotto potrebbe andare forte negli Stati Uniti…e poi da lì si pensa assieme ad una campagna di comunicazione per creare domanda e per espandere la parte commerciale”.

Se vi è piaciuta l’intervista o siete imprenditori italiani che cercano di accedere al mercato statunitense, affidatevi alle competenze dei consulenti 42N: dalla conoscenza culturale USA-Italia, al senso degli affari, alla rete professionale, fino alle opportunità di investimento!

Per scoprire di più, vistate il sito 42n.us