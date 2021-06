Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Loris Caputo Founder di Miutifin!

Il 18enne Loris Caputo è il founder di Miutifin, una piattaforma dedicata ai musicisti emergenti che permette loro di produrre e distribuire musica in modo innovativo.

La prima idea – e il nome della start up che in sei mesi ha acquisito più di 200.000 utenti - nasce quando Loris aveva solo 14 anni.

Qualsiasi utente su Miutifin può creare facilmente tracce e condividerle online, creare una propria vetrina per farsi conoscere e acquisire fan e può unirsi ad altri artisti per creare nuova musica insieme. Inserendo per esempio una propria traccia, può aggiungere suoni e strumenti e instaurare collaborazioni. Il tutto con un’importante sicurezza: la piattaforma garantisce la tutela dei brani.

Miutifin offre anche una nuova esperienza di ascolto a tutti gli amanti della musica. Brani nuovi tra i quali ci potrebbero essere i successi di domani che sentirete in radio!