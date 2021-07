Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Chiara Pasini, Founder di Feeling Nova

Feeling Nova è un progetto dedicato alla rinascita delle donne operate di tumore al seno.

La founder è Chiara, giovane designer e creativa. L’idea di Feeling Nova è nata nel 2015 quando sua mamma si è operata di tumore al seno e dopo l’intervento ha dovuto ricominciare a vivere in maniera diversa. Chiara in quel momento si è accorta che mancava qualcuno che aiutasse le donne come sua mamma che dovevano “rinascere”.

Per questo ha cercato di mettere a disposizione la sua creatività e talento in progetti che potessero colmare quel vuoto.

Nel 2017, quando si è laureata, Chiara ha presentato la prima bozza di una collezione di intimo dedicata alle donne operate al seno. Nel 2020 ha invece nascere una vera e propria community, un punto di partenza per il “dopo”, un magazine a 360° dove trovare tante informazioni utili e dove si parla di tutto: Cultura, Beauty, Moda, Viaggi, Alimentazione, Arte e molto altro.

Una piccola guida per aiutare le donne a rinascere dopo il difficile percorso oncologico e non sentirsi sole.

Grazie al crowdfunding Chiara è riuscita anche a far finanziare una linea di intimo post-operatoria e di rinascita chiamata Wabi Sabi, bellezza nell’imperfezione.

