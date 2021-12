Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Pierandrea Quarta, Co-Founder & CEO di REBO

REBO è la prima bottiglia riutilizzabile che pulisce il pianeta quando viene utilizzata. È una bottiglia durevole “intelligente” che mantiene te stesso e il pianeta in salute.

“REBO è una bottiglia reiventata, da lì deriva il nome, ed è una bottiglia in acciaio della miglior qualità che si possa trovare, che tiene la tua bevanda fredda per 24 ore” – spiega Pierandrea Quarta, Co-Founder & CEO di REBO – “È dotata di un tappo intelligente dove la tecnologia ha due funzioni: la prima è quella di avere un impatto positivo sulla persona e la seconda è quella di avere un impatto positivo sull’ambiente. Tutto questo è possibile grazie all’application di REBO, ovvero un’applicazione che funziona insieme alla bottiglia. Ogni volta che la bottiglia viene utilizzata per bere, è in grado di sapere quanta acqua c’è all’interno e, in base al tuo corpo e alla tua attività fisica, crea appositamente un piano di idratazione e ti aiuta a seguirlo. Da un lato quindi, REBO ha un impatto positivo sulla persona e allo stesso tempo, sapendo quanta acqua stai bevendo, sa quanta plastica stai risparmiando. In seguito, la plastica risparmiata viene certificata e crea un credito di plastica che viene venduto e i proventi vengono utilizzati per sponsorizzare la raccolta di rifiuti di plastica: ogni bottiglia bevuta con REBO è una bottiglia raccolta grazie a voi”.

La bottiglia infatti, funziona con una app che monitora il tuo livello di idratazione: mentre bevi dalla tua bottiglia REBO, il rilevatore di idratazione integrato nello smart cap comunica con l'app REBO, tenendo traccia di quanto consumi durante il giorno. Se la tua idratazione inizia a scendere al di sotto dei livelli raccomandati, REBO te lo dirà; per prendersi cura della tua salute, l'anello LED sul cappuccio intelligente REBO lampeggia ogni volta che il tracker rileva che l'assunzione di acqua è insufficiente o poco frequente per le tue esigenze di idratazione.

E se la tua bottiglia REBO è lontana da te, l'app REBO ti invierà dei promemoria. In più, attraverso il recupero dei dati biometrici, REBO è in grado di creare un piano di idratazione personalizzato per aiutarti a massimizzare le tue prestazioni.

Ma non solo… Bere da REBO è anche il modo per tenere traccia della quantità di plastica che risparmi e contemporaneamente finanziare la raccolta di un rifiuto in plastica (bottiglia) per ogni bottiglia bevuta, tutto grazie alla tecnologia smart cap.

L'App REBO infatti, tiene traccia della somma delle bottiglie di plastica che non hai consumato, delle bottiglie di plastica raccolte grazie a te, e del totale delle bottiglie di plastica raccolte dalla community degli utenti REBO che stanno aiutando a pulire il pianeta bevendo dalla bottiglia intelligente.

REBO raccoglie inoltre dati comportamentali dagli utenti, utili agli operatori del settore; infine è collegata a un sistema blockchain che certifica il risparmio di plastica associato al suo utilizzo.

In poche parole… tutto ciò che devi fare è bere, al resto ci pensa REBO!

