Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Fabrizia Grimaldi co-founder di Hormoon!

Abbiamo conosciuto Fabrizia e Francesca – le founder di Hormoon - a SIOS Winter 2021 lo scorso dicembre. Si erano presentate al corner di Radio 105 e ci avevano raccontato la loro storia: due amiche, entrambe farmaciste specializzate in cosmetologia al COSMAST di Ferrara. A giugno del 2020 la costituzione della FF COSMETICS SRL start-up innovativa ad indirizzo tecnologico dalla quale ha preso vita il loro brand Hormoon. Il resto della storia la potete ascoltare nell’intervista che Annie e Alessandro hanno fatto a Fabrizia Grimaldi a “105 Start-up!”.

L’idea di Fabrizia e Francesca è partita da una semplice domanda tra donne: …e se fossero proprio gli ormoni a determinare certi cambiamenti sulla pelle del viso nell’arco del mese?

“Hormoon nasce non solo dalle nostre conoscenze scientifiche e farmaceutiche, ma anche dalla nostra esperienza personale. Sia io che Francesca abbiamo sofferto di acne ormonale e ovaio policistico… abbiamo preso la pillola e altri farmaci più aggressivi. Abbiamo imparato a convivere con la nostra pelle e quando si è finalmente “assestata” non riuscivamo mai a trovare qualcosa che facesse al caso nostro. Così, attraverso gli studi e gli approfondimenti fatti, con Hormoon ci siamo concentrate sulle interazioni tra pelle ed ormoni con l’intento di spiegare come e perché la pelle reagisce a seconda delle diverse fluttuazioni ormonali che tutte noi viviamo. Nessuno fino ad ora l’aveva fatto, almeno in Italia…”

Dopo diversi studi, certe dell’esistenza del problema - “il legame tra sbalzi ormonali che hanno evidenze soprattutto sulla pelle esiste, ma purtroppo se ne parla davvero poco, anche perché fino a qualche anno fa mestruazioni e ciclo ormonale erano argomenti tabù” - Fabrizia e Francesca hanno deciso di creare la linea di cosmetici che mancava e che sincronizza la cura della pelle durante tutte le fluttuazioni ormonali femminili, dal ciclo mestruale (con le sue 4 fasi) alla menopausa, passando per gravidanza e allattamento!

“Il tutto con la consapevolezza di creare una linea non in base al tipo di pelle, ma in base al periodo in cui si trova… da qui il nostro motto: il prodotto giusto nel periodo giusto!”

La nuova skincare routine proposta da Hormoon è molto semplice e prevede solo quattro prodotti: due di questi - la crema detergente e la crema preventiva - si usano sempre, mentre gli altri due vanno alternati a seconda della specifica fase del ciclo mestruale in cui la donna si trova. Nel periodo pre-ciclo il prodotto specifico è un sebo equilibratore e anti-imperfezioni, mentre durante il ciclo, quando la pelle è molto secca, il prodotto è appositamente studiato per dare idratazione e nutrimento.

“Attualmente ci siamo concentrate con prodotti per il ciclo mestruale, definito da noi Moonrise - ci piace associare l’immagine della luna crescente al passaggio dall’età infantile all’età adolescenziale/adulta - ma presto amplieremo la linea con altri prodotti specifici per gravidanza, allattamento e menopausa!”

