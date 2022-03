Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Alice Cagliani co-fondatrice e direttrice operativa di Offtryp.com!

Offtryp è una startup legata al mondo del turismo che permette di pianificare al meglio i propri viaggi esplorando istantaneamente un Paese in base ai propri interessi e budget e di ricevere un itinerario di viaggio completo, interamente personalizzato in base alle proprie scelte.

Tra i plus del servizio il supporto delle agenzie di viaggi locali, una rete di partner di Offtryp che seguiranno poi in loco il cliente dal momento di inizio a fine viaggio e una selezione “hand made”, fatta a mano, di attrazioni imperdibili, itinerari e attrazioni fuori dai radar, per creare esperienze uniche.

Con Alice nel team di Offtryp altre quattro persone, tutti accaniti viaggiatori. Il claim che hanno scelto per la loro start up è “Trip Planning Made Easy”.

Semplicità e chiarezza che si ritrovano immediatamente visitando su www.offtryp.com

Trovare il proprio viaggio ideale è semplicissimo:

inserisci le tue informazioni principali e scegli le tue preferenze di viaggio scegli la destinazione, o un paese suggerito dal sito scegli le attrazioni che vorresti visitare, con suggerimenti personalizzati sui tuoi interessi ricevi in poche ore un itinerario “su misura” completo di voli, hotel, guide e attrazioni basato sulle tue scelte confermi - o modifichi - l’itinerario e se vuoi prenoti il viaggio con un click!

Se vi è venuta voglia di partire... Offtryp.com