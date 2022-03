Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Fabio Zaffagnini CEO di Rockin'1000!

Rockin'1000 ovvero, la più grande rockband del mondo! Sicuramente ne avete già sentito parlare, ma forse sapete che è anche una start up che organizza concerti in cui mille musicisti suonano contemporaneamente.

“E’ partito tutto con una grande gogliardata con il video per invitare i Foo Fighters a Cesena e poi è diventata una cosa molto più strutturata… Sono già passati sette anni e siamo cresciuti tanto” racconta Fabio Zaffagnini, CEO di Rockin'1000.

Era il 2014 e Fabio voleva trovare un modo per portare i Foo Fighters in concerto nella sua città, a Cesena. Da qui l’idea folle e rock! Serve un video, un invito a cui non si possa dire di no, un tributo, il più grande mai realizzato e lentamente prende forma l'idea: mille musicisti, tutti insieme contemporaneamente a suonare una loro canzone.

Il video raggiunge oltre 45 milioni di views su YouTube e soprattutto viene visto dai Foo Fighters che decidono di aggiungere a sorpresa al loro tour una data a Cesena! I Rockin’1000 realizzano il loro sogno e questo è solo l’inizio della loro avventura.

Oggi Rockin’1000 è una realtà̀ conosciuta in tutto il mondo, riceve riconoscimenti, inviti e proposte di collaborazione in Italia e all’estero. Per raccontarne la loro storia è stato realizzato anche un emozionante docu-film (“We Are The Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000”) nel 2020.

Dal 2016 Rockin’1000 organizza veri e propri concerti di due ore negli stadi e in spazi abbastanza grandi da ospitare tutti – Milano, Cesena, Firenze, Parigi, Francoforte – e iniziative speciali che vedono protagonisti 1000 musicisti.

Rockin’1000 ha messo a punto anche un sistema per permettere a tutti i musicisti – di qualsiasi livello – di entrare nella band.

“Gli elementi della nostra band atipica si preparano da casa studiando la scaletta. Gestiamo tutti attraverso una app che contiene tutte le informazioni e riesce a monitorare se i musicisti si stanno preparando. Se non studiano ci sono sistemi automatici che ricordano di impegnarsi… Per iscriversi è facilissimo. Basta andare sul sito rockin1000.com, lasciare i propri dati e un video attraverso il quale riusciamo a capire se il musicista o il cantante è in grado di esibirsi… E una volta dentro tutti hanno la possibilità di partecipare. Vengono suddivisi in tre categorie: bravi, normali, scarsi. I bravi devono studiare una versione un po’ più difficile, quelli meno bravi delle versioni semplificate. In questo modo riusciamo a far esibire un po’ tutti!”

La band si è trovata ad esibirsi anche davanti a 50.000 persone! Numeri da star, senza mettere sul palco nessuna star ma “solo” tutta la forza e energia di un progetto incredibile e la passione di chi suona e che su quel palco realizza un sogno!

Per affrontare le nuove sfide la start up ha aperto una campagna di equity crowfunding che si chiude in questi giorni.

Per informazioni e per entrare in società con Rockin1000: rockin1000.com