Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Marco Longhin ideatore di AiutApp!

AiutApp è un progetto che nasce a Padova due anni fa durante il primo lockdown con l’obiettivo di mettere in comunicazione chi OFFRE aiuto con chi ha bisogno di aiuto.

L’app – totalmente gratuita - integra tra loro le realtà di volontariato del territorio, le rende visibili e permette così a coloro che ne hanno necessità di poter avere un riscontro alla propria richiesta di aiuto, siano essi anziani, persone sole, disabili, famiglie.

In estrema sintesi è l'app che fa incontrare chi ha bisogno di aiuto con chi può offrirlo in maniera molte semplice e veloce.

Gli esempi di richieste di aiuto disponibili sono più di cinquanta: Fare la spesa, Ritiro medicinali, Assistenza alla persona, Trasporto, Accompagnamento per terapia, Ritiro posta, pacchi, Baby sitter, Aiuto per lavori in giardino e molti altre…

Come funziona?

Chiedi aiuto - Inserisci una richiesta di aiuto specificando la località e di cosa hai bisogno.

Offri aiuto - Associazioni, volontari, gruppi spontanei, al servizio della comunità, si rendono disponibili a rispondere alle richieste.

Vicinato - All’interno dei vicinati si possono leggere notizie riguardanti la propria zona, aggiornamenti su situazioni particolari o semplici messaggi tra vicini.

Per informazioni: Aiut.app