Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Nicola Galazzi founder di Giraskuola

Giraskuola è una start-up innovativa nata nel 2020 durante il primo lockdown per creare un collegamento a km zero tra i cittadini di uno stesso comune o di un medesimo istituto scolastico, per lo scambio, regalo o vendita di libri usati e materiale scolastico.

La piattaforma ha lo scopo di facilitare il contatto e lo scambio di tutto ciò che riguarda la filiera scolastica all'interno di una comunità, aiutando i cittadini soprattutto in questo momento di difficoltà sociale ed economica.

Non è un e-commerce. Il sistema mette solo in contatto i cittadini ed è pensata per i Comuni italiani e Scuole che vogliono offrire GRATUITAMENTE un servizio utile, ecologico e virtuoso.

Un modo per promuovere l’economia circolare e il riuso virtuoso nel campo dei libri e dei materiali scolastici!

Per informazioni: www.giraskuola.it/