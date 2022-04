Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Davide Maggi CEO di Cesarine

Cesarine è la più antica rete di cuoche casalinghe d'Italia, che aprono le porte della propria casa a viaggiatori provenienti da tutto il mondo, offrendo loro esperienze immersive in location suggestive.

Il nome si ispira al nome antico delle massaie emiliane – le cesarine - famose per essere in grado di proporre piatti dal gusto genuino con gli ingredienti della propria terra. Custodi di un patrimonio enogastronomico da scoprire e valorizzare. L’organizzazione Home Food Cesarine è infatti nata nel 2004 con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e la collaborazione della Regione Emilia-Romagna e di Egeria Di Nallo - antropologa e docente all'Università di Bologna – proprio con la finalità di tramandare la cucina territoriale di generazione in generazione. Un obiettivo centrato così bene che, dal 2019, Cesarine è diventata anche comunità diffusa Slow Food per la salvaguardia della cucina tradizionale italiana.

Da Nord a Sud, sono già più di 1.500 le “Cesarine” che organizzano nelle loro affascinanti case, in più di 450 località italiane, memorabili esperienze di cucina quali cene, lezioni, food tour, per deliziare il palato di coloro che sono alla ricerca di piatti e tradizioni spesso dimenticate, cura degli ingredienti e privacy.

Per scoprire la più estesa community di cuoche e cuochi casalinghi a livello nazionale, per viaggiare alla scoperta delle tradizioni gastronomiche della loro terra e della loro famiglia o magari per diventare una Cesarina o un Cesarino, visitate il sito: www.cesarine.com