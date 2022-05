Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Paolo Cuniberti Founder di Habacus

Habacus è il primo certificatore in Italia che verifica e attesta le performance degli studenti, ma soprattutto li supporta nel loro orientamento agli studi facilitando l’accesso a risorse finanziarie utili, e alle volte indispensabili, per l’ingresso in scuole di alta formazione.

Il servizio è rivolto a tutti coloro che pur avendo un progetto di formazione faticano ad ottenere gli introiti necessari per realizzarlo quindi, cari centocinquisti neodiplomati, neolaureati o lavoratori bisognosi di dare una svolta alla vostra vita lavorativa questa è la start-up perfetta per voi! Soprattutto perché è meritocratica e inclusiva.

Infatti, secondo il Founder Paolo Cunibetti, l’unico criterio di selezione per ottenere dei fondi è la puntualità nello svolgimento degli esami. L’idea di dover essere performativi al massimo per poter ricevere prima il tanto agognato “trenta”, e poi la tanta sudata “borsa di studio” porta all’esclusione di molti ragazzi parimenti validi, determinati e focalizzati sul proprio futuro e i propri sogni.

Habacus accompagna gli studenti passo dopo passo: dalla richiesta di certificazione alla raccolta dei documenti necessari, fino al monitoraggio del percorso di finanziamento.

Con la certificazione Habacus non occorre alcun tipo di garanzia economica, serve solo tanta costanza!

Per informazioni: Habacus - Il ponte tra la formazione dei tuoi sogni e il mondo della finanza