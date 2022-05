Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Erika Belletti founder di Unconventional Cosmetics.

Anche a “105 Start Up!” è tempo di scoprire nuovi modi di vivere la bellezza e dedicarsi alla cura di sé.

Lo abbiamo fatto con Erika Belletti, founder di Unconventional Cosmetics l’e-commerce che ha l’obiettivo di riunire nuovi brand di bellezza uniti da valori come:

1. trasparenza e sostenibilità ambientale

2. green & hand made in italy

3. sostenibilità del ciclo produttivo

4. zero emissioni

5. efficacia

6. packaging ecologico

7. responsabilità sociale

Unconventional Cosmetics si fa portavoce di una missione chiara, concentrata attorno al concetto di sostenibilità: per l’ambiente, per la propria salute mentale e poi per quella fisica.

Al giorno d’oggi la bellezza non deve più avere a che fare con la performatività del corpo a discapito del benessere della nostra psiche e di ciò che ci circonda. Unconventional Cosmetics consente di scegliere prodotti che possano aiutarci ad essere confident con l’immagine che abbiamo di noi stessi ma anche con le nostre scelte, senza mai dimenticare le priorità: stare bene e fare del bene.

Sull’e-commerce si possono trovare 16 top-brand tutti italiani, sostenibili e trasparenti nei loro processi di lavorazione e, dunque, rispettosi: dei propri consumatori e delle risorse del nostro pianeta. Ce n’è per ogni esigenza: corpo, capelli, make-up, skincare. Da non perdere un fantastico blog dove informarsi sul mondo della cosmetica sostenibile.

Per informazioni: Unconventional cosmetics | Unconventional