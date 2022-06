Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Lorenza Dadduzio, direttrice creativa di Cucina Mancina

Mancino è differente. È colui che fa tutto con l’altra mano, quindi il mancino alimentare è colui che deve fare in maniera differente se per esempio ha esigenze alimentari particolari. Mancino è anche sinonimo di creativo, la logica che ha fatto nascere Cucina Mancina è proprio questa: solitamente le ricette-senza sono considerate “sfigate”, tristi, senza sapore; invece, grazie all’ausilio di chi è già passato da determinate esigenze, problemi o bisogni, con un pizzico di creatività in più, noi veniamo in soccorso a tutti coloro che hanno bisogno di variare la propria dieta con gusto!

Queste le parole di Lorenza Dadduzzio per descrivere le qualità originali di Cucina mancina, la più grande food-community per chi mangia differente, un servizio rivolto a tutti coloro che per scelta o necessità mangiano in cibi diversi e in modo più consapevole.

Sul sito di Cucina Mancina si possono trovare ricette di ogni tipo, suddivise per categorie. Se avete qualche grave intolleranza, siete celiaci, se sposate una dieta vegana o vegetariana o se semplicemente siete delle persone curiose, desiderose di conoscere il cibo che mettete a tavola, Cucina mancina vi aiuterà a scovare ricette goduriose, sane e complete di informazioni sulla provenienza e produzione delle materie prime.

Cucina Mancina, inoltre, vi aiuterà ad accogliere alle vostre tavole chi “mangia differente”; potrete stupirli con piatti buonissimi e accontentare i palati, le esigenze e preferenze di tutti i commensali!

Per informazioni: Cucina Mancina - Ricette, locali e eventi vegan, vegetarian, gluten free, pochi grassi, no lattosio