Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Alessandro Seina, CEO e Founder di Radical Storage

Pronti a fare le valigie per le vacanze estive?

La voglia di tornare a viaggiare, divertirsi, esplorare è palpabile nell’aria, le statistiche annunciano che sicuramente andrà in vacanza il 76% degli italiani, 9% in più rispetto all’anno passato!

I viaggi si sa, regalano gioie, ma anche, spesso, un quantitativo non indifferente di “sbattimenti”: le valigie da organizzare, le partenze low-cost da incastrare ad orari improbabili, le attese fra i vari spostamenti, gli itinerari da imparare a menadito per non perdere tempo.

E noi di 105 START-UP abbiamo trovato un servizio interessante per vivere una vacanza più leggeri ottimizzando il proprio tempo di esplorazione: si tratta di Radical Storage, un deposito bagagli diffuso, sicuro e in grado di aiutare i turisti a scoprire alberghi, ristoranti, cafè e luoghi delle proprie mete vacanziere!

Come funziona e perché è diverso dai classici depositi?

Anzitutto, Radical Storage ha una rete di depositi dislocata in Italia, Europa e America che, ad un prezzo fisso, consente di mettere in sicurezza le proprie valigie nel punto più vicino alla propria posizione: basta geolocalizzarsi, tramite il sito o l’App, e Radical Storage è pronto a indicare l’Angel più vicino!

Angel?

Sì, Alessandro Seina, CEO e fondatore del servizio, ha chiamato insieme al suo team i depositi Angel: degli angeli custodi delle nostre cose, siano esse valigie big o small, tavole da surf, non importa, saranno depositabili alla stessa tariffa giornaliera all’interno di strutture selezionate e sicure!

Non c’è pericolo di perdere in alcun modo le proprie cose, anzi, solo di conoscere persone del posto pronte a consigliare e rifocillare i turisti: i depositi sono spesso posizionati all’interno di ristoranti, cafè, strutture associate a Radical Storage, così da creare un circolo virtuoso di collegamenti utili per agevolare il turista di passaggio.

Per maggiori approfondimenti: Radical Storage, il tuo deposito bagagli