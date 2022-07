Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Andrea Zuanetti, CEO e Co-Founder di Up2You

Up2You (U2Y) è un servizio rivolto ad aziende e privati, una start-up innovativa a vocazione sociale ed ambientale che si è posta l’importante obiettivo di aiutare le aziende e le persone ad essere carbon neutral e agire, vivere, creare impattando il meno possibile sul pianeta.

Il risultato del bilanciamento tra emissioni di gas serra generate ed emissioni riassorbite determina la cosiddetta carbon neutrality: un processo di quantificazione, riduzione e compensazione delle emissioni di CO2 generate da prodotti, servizi, eventi, aziende.

Diventare carbon neutral significa quindi farsi carico della propria impronta climatica e scegliere di rendere le proprie attività non impattanti verso il clima (carbon free), un obiettivo oggi sempre più urgente. Essere una Neutral Company è ormai un’urgenza e U2Y, ai titolari di piccole e medie imprese, offre pacchetti di servizi per riuscire a raggiungere quest’obiettivo.

Andrea Zuanetti, CEO e co-fondatore della start-up, ha sottolineato come la sua start-up si rivolga anche al mondo degli eventi e del turismo con un approccio che valorizza la forza delle persone.

Ad esempio, è possibile neutralizzare il quantitativo di CO2 emessa all’interno di una festa di matrimonio attraverso l’investimento in progetti certificati internazionalmente e scelti da tutti i partecipanti all’evento.

Up2You fornisce dei codici da donare alle persone per reinvestire le proprie emissioni in un progetto utile al pianeta.

Consapevoli della necessità di far capire a quante più persone possibili l’importanza dei piccoli gesti da compiere insieme, la start-up ha incentrato il suo business sulla forza della collettività: così è più facile fare la differenza per migliorare le attuali condizioni del pianeta.

Per maggiori approfondimenti: Up2You - The Future Is Up To You