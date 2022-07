Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Cecilia Rossi, CMO e Co-Founder di UAF

UAF, acronimo di You Are Family, è un nuovo servizio pensato per alleviare la solitudine degli anziani e contribuire a dare un supporto emozionale, amico, familiare a persone con un’età diversa dalla propria, al fine di realizzare uno scambio: di gioco, di opinioni, di tempo di qualità.

Cecilia Rossi, CMO e Co-founder di UAF, ci ha raccontato come l’esigenza di aiutare gli anziani ad avere una vita ricca di stimoli, di conoscenze, di supporto emotivo fosse per lei un valore da aggiungere alla catena di servizi per la terza età.

Soprattutto nelle grandi città dove non è facile ritrovarsi con costanza, molti anziani trascorrono il tempo lontani da nipoti e figli, UAF ha come obiettivo quello di creare vicinanza. Come in una famiglia. Non solo per i più grandi ma anche per i giovani.

Il tempo speso con i nonni aggiunge un valore unico nella vita dei nipoti, questi legami sono in grado di restituire un punto di vista poco coltivato, meno conosciuto, diverso, e per questo così prezioso.

Dunque, Cecilia ha pensato “perché non creare un collettivo di nipoti on-demand, pronti a offrire il proprio tempo per fare compagnia a dei nonni più soli in uno scambio reciproco intergenerazionale? “

La sua start-up sembra voler restituire un tempo dal sapore di famiglia alla società tracciando una nuova professionalità: quella di cura, ma non per il corpo, bensì per lo spirito.

Per maggiori approfondimenti: UAF| Nipoti-on-demand per anziani soli