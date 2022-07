Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Mattia Salvi, Co-founder di Aryel

Il Canva del metaverso si chiama Aryel.

Una piattaforma fai-da-te per campagne di AR Marketing che consente la creazione, in pochi step, di soluzioni customizzate molto più interattive e dinamiche.

Aryel dà la possibilità ai creator di realizzare progetti di gamefication, packaging interattivo, creazioni phygital per la carta stampata e chi più ne ha più ne metta fornendo dati in merito alle interazioni con i prodotti creati, anche sul lungo termine!

Questa start-up offre la possibilità di confrontarsi su quello che è il sul futuro della comunicazione: sempre più immersiva, aumentata, interattiva.

Per tutti gli amanti delle strategie di marketing, chi si occupa di digital comunication per le aziende, i curiosi e gli appassionati in generale: Aryel è l’up-grade che fa al vostro caso!

Non c’è bisogno di saper programmare codici da ascrivere per la creazione di formati on-line, ma solo di saper comprendere e usare i tool e gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma.

Per maggiori informazioni: Aryel: AR Marketing Platform | We augment your mARketing mix.