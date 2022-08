Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Felipe Hernandez, Co-founder di Hexagro

Hexagro ha l’obiettivo di garantire dovunque e a chiunque l’accesso a cibi sani grazie all’utilizzo di tecnologie di agricoltura verticale.

Un mondo in cui la produzione di cibo potrà avvenire ovunque in città, anche in spazi una volta considerati inadeguati, è possibile! Hexagro consente di costruire un orto su parete direttamente a casa.

“Natura e potere delle piante, impatto sociale e nuove sfide, Educazione, Comunità ed esperienza, Facilità di uso e accessibilità” sono i valori sui quali si fonda questa start up che si pone l’obiettivo di fornire alle persone degli strumenti per ridurre il proprio impatto ambientale e accrescere l’educazione civica e la sensibilizzazione verso aspetti comunitari e sociali.

Hexagro, unendo natura e tecnologia, garantisce un’esperienza unica di benessere: Il Living Farming Tree è il primo orto verticale ispirato al design biofilico. L’uso di sofisticate tecnologie per coltivare varietà ipernutrienti in ambienti interni porta ad accorciare il tempo di maturazione delle piante. La combinazione di alta pressione di acqua nebulizzata (sono piante che si coltivano senza terra!) e luci LED da orto garantiscono una crescita iper-performante, sicura e ottimizzata!

Come ci ha raccontato Felipe Hernandez, co-founder di Hexagro, il risultato è quello di vedere crescere piante all’interno di strutture dal design ricercato, perfetto per un ambiente interno e ottenere alimenti sicuri in tempi record!

Per maggiori approfondimenti: Living Farming Tree | Indoor Farming by Hexagro – hexagro

Vi consigliamo di seguire anche i profili social della start up ricchi di consigli per iniziare a fare “urban farming” ovvero la coltivazione in città!