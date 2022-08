Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Luca Lotterio, CEO e Co-Founder di Restworld

Restworld è una start up che si presenta come “Il punto di incontro per chi lavora nella ristorazione”. Il suo obiettivo è quello di agevolare il lavoro di due categorie: i ristoratori e gli assistenti di sala.

Restworld garantisce ai ristoratori di trovare personale e a chi è in cerca di lavoro di poter avere tutte le informazioni contrattuali e salariali prima di candidarsi per la posizione.

Una dinamica che esclude il lavoro in nero e che rende più trasparente il rapporto di lavoro tra i due attori.

A parlarne ai microfoni di Radio 105, Luca Lottiero, CEO e Co-founder della start-up.

Per risolvere i problemi che regolano i rapporti di lavoro fra ristoratori e assistenti di sala, lui e un suo compagno di università, appassionati di psicologia del lavoro e ristorazione, hanno fatto un lavoro di ricerca, interviste a oltre 100 ristoratori e una tesi di laurea basata su questi dati.

È emersa l’esigenza di una migliore regolamentazione del rapporto fra ristoratore e dipendente e ideare un servizio che garantisse l’assunzione “pulita” di personale appassionato e volenteroso.

Restworld è nato così grazie all’unione di un gruppo giovane ed eterogeneo di psicologi, ingegneri, economisti uniti dalla medesima passione: la ristorazione. Tra loro c'è chi ha lavorato per oltre 10 anni nei bar, chi faceva il runner all'estero e chi ha costruito la propria esperienza fra stoviglie e fornelli.

Da quella prima intuizione e dalla tesi dei founder, il team di Restworld ne ha fatta di strada!

Ad oggi sono più di 600 ristoranti e oltre 47mila persone alla ricerca di un lavoro si sono affidati al loro servizio che, presente in tutta Italia, entro il 2023, vuole conquistare l'Europa così lavorare nella ristorazione non avrà più confini!

Per maggiori approfondimenti: Il Team | Restworld