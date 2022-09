Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Marco Actis Ceo e Co-Founder di Onyon

ONYON è un servizio smart per cene e pranzi smart! Si tratta di un’applicazione da cui si può ordinare dal tavolo, ricevere il conto, dividerlo con i propri commensali ed eventualmente saldare direttamente, senza andare alla cassa!

Pensato per dimenticare le discussioni in fila su chi deve pagare cosa è, anche, una soluzione a tutti i problemi di tempo per annullare le attese in pausa pranzo mangiando con piacere e senza stress.

L’app, inoltre, permette un riordino facile aumentando sia il comfort delle persone -perché si può ordinare quando si vuole- sia dei camerieri, meno oberati di lavoro, e dei proprietari del locale: la possibilità di utilizzare ONYON per i riordini diminuisce l’esitazione, invece presente, nel chiamare e attendere il personale di sala e le possibilità di alzare la media degli scontrini dei propri clienti aumentano.

L’applicazione è pensata per cocktail bar, pizzerie, ristoranti di sushi, caffetterie, pub e birrerie; basterà scannerizzare il QR code dei menù, indicare il numero del proprio tavolo e ordinare tutti insieme.

La parola ONYON, ha spiegato Marco Actis, «deriva dall’anagramma di On-Yor-Own per indicare qualcosa che finalmente si può far da sé»; e come le cipolle, commuove.

Per maggiori informazioni: Più ordinazioni, meno complicazioni - ONYON (onyonapp.com)