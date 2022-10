Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Gianluca De Luca CTO di Wetacoo

Wetacoo è Il primo deposito flessibile in Italia, l’alternativa più completa al box in affitto o al semplice self-storage.

In un mondo interconnesso, i traslochi e i trasferimenti sono una costante della vita di tutti: sempre più persone sono costrette a migrare, trasferirsi per brevi periodi, liberare una casa a cui fare ritorno per qualche tempo…e dove mettere tutte le proprie cose?

Wetacoo è il magazzino intelligente a cui affidare le proprie cose! Si contraddistingue per il suo servizio di imballaggio e trasporto, deposito e custodia degli oggetti tutto digitale.

Sul sito si può richiedere un preventivo online gratuito e immediato, prenotare il servizio ed ecco una squadra pronta ad imballare e occuparsi del trasloco dall’inizio alla fine e anche oltre! Una volta depositati i propri oggetti nel deposito Wetacoo sarà possibile avere una lista digitale delle proprie cose e richiedere la consegna di ciascuna all’occorrenza.

Per maggiori approfondimenti: www.wetacoo.com