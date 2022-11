Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Guido Gioioso Co-founder di Weart

La realtà è sempre più aumentata. Visori, console ipertecnologiche, avatar per costruire le nostre identità on-line, airPods per ascoltare sempre nuove storie, musica e parole, device che -come delle estensioni del nostro corpo- ci connettono a dimensioni diverse.

«Oggi viviamo le esperienze tramite schermi: cellulari, tablet ecc… e presto i contenuti digitali saranno attorno all’uomo, insieme a questi dispositivi per aumentare l’esperienza visiva e sonora ci saranno dispositivi tattili, come quelli di Weart, che sono delle nuove interfacce di comunicazione per amplificare il senso del tatto»

Queste le parole di Guido Gioioso co-founder di Weart, il dispositivo che permette di toccare il Metaverso con un dito.

L’idea alla base di Weart è quella di dare la possibilità di provare esperienze tattile di cose digitali: non solo quelle nei videogame ma anche, in un futuro prossimo, di oggetti di ogni tipo.

Per esempio, si potranno fare acquisti online e “toccare con mano”, prima ancora di acquistarlo, l’oggetto desiderato, direttamente da casa, tramite l’utilizzo di sensori per le dita.

Weart ha creato TouchDIVER, un guanto tattile che connette il mondo digitale a quello fisico per consentire un'esperienza VR coinvolgente, permettendo di toccare gli oggetti digitali come nella vita reale.

Per maggiori approfondimenti: https://www.weart.it