Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Giacomo Salvanelli cofounder di Mine Crime

Se in una zona rubano tante biciclette l’applicativo Mine Crime ti informa sul rischio di parcheggiare la tua lì. Se vuoi acquistare una casa in una certa area, controlla prima su Mine Crime quanto è sicura…

Mine Crime raccoglie in un database tutti gli illeciti avvenuti nella città ma lasciamo spiegare a Giacomo Salvanelli spiegare come funziona...

"Mine Crime è un software che, sfruttando un algoritmo I.A., scandaglia i big-open data per raccogliere dati sui crimini (ed eventi legati al degrado urbano) e geo-localizzarli in una web-app sotto forma di mappe di rischio (per il Comune Selezionato), analytics sullo stato della sicurezza e del degrado urbano. Inoltre, gli utenti/aziende registrate accedono ad uno spazio di advisory dove possono confrontarsi con esperti (coach) del settore security al fine di trovare soluzioni ad eventuali problemi criminali riscontrati (saltando la tradizionale intermediazione - dispendiosa a livello di tempo e denaro)"

La maggior parte dei piccoli reati non vengono segnalati alle forze dell'ordine. Sulla cartina di Mine Crime, invece, è possibile trovare tutto. Consultando i dati si risale a giorno, ora e via in cui si sono verificati gli episodi criminali.

Sapere quel che accade aiuta a trovare più rapidamente una soluzione e prevenire la diffusione della criminalità, questa è una delle idee su cui si base Mine Crime. Del resto il claim - un vero motto! - riportato anche sul sito della start up è: Più sicuri. Più liberi. Insieme. #strongertogether

Per adesso l’applicativo è attivo solo su Milano e hinterland ma ha già ricevuto manifestazioni d’interesse da realtà appartenenti ad altri Comuni quali Roma, Modena, Bologna, Ancona e Torino.

Questo è solo l’inizio!

I 4 founder di Mine Crime sono determinati a cambiare le cose. Vogliono capovolgere il paradigma di ‘sicurezza partecipata’ portando al centro dei contesti urbani Cittadini, Commercianti e Imprenditori sempre più consapevoli, (in)formati ed efficaci nel mantenimento della sicurezza dei loro quartieri.

Tutte le info sul progetto, sulla community e su come utilizzare l’app su: www.minecrime.it/