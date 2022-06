Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Timothy Casanova, Founder di Olzemusic

Come facciamo oggi nel 2022 ad avvicinarci alla musica che non conosciamo o inedita?

A questa domanda ha risposto Timothy Casanova, founder di Olzemusic: un portale dedicato alla votazione di cantanti e canzoni.

Oggi non c’è più tempo per orientarsi con calma e serenità nel magma indistinto rappresentato dalle offerte musicali online. Ma il desiderio di scoprire sempre nuovi sound resta. Ma come trovarli e apprezzarli?

Così, è nata Olzemusic: la bussola che ci porta a largo di nuove scoperte musicali, una piattaforma che ospita tutta la musica edita e inedita classificandola.

Se la musica è il cibo dell’anima, Olzemusic è il TripAdvisor del settore.

Un catalogo di artisti e canzoni si offre pronto ai nostri click, ma: siamo noi utenti a decidere chi merita di diventare un vero artista e scalare le classifiche.

Come funziona?

Il brano proposto su Olzemusic deve essere stato precedentemente caricato su una piattaforma come YouTube, Spotify o anche un social come Instagram e Tik-Tok, viene iscritto in un database mondiale e tutti gli utenti possono votarlo; il brano può acquisire popolarità e finire sotto i riflettori grazie alle scelte delle persone!

Questo aiuta anche a valorizzare artisti che non hanno ancora un pubblico al seguito, né una casa discografica pronta a scommettere su di loro!

Invece, per votare o anche solo informarsi in modo semplice e veloce basta iscriversi al sito o scaricare l’App gratuitamente.

