Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Leonardo Capotosto, Founder di Fanta-trading

Fanta-trading è una piattaforma che unisce il mondo della finanza a quello del mondo del fantacalcio. Come lo fa?

Ce lo ha spiegato Leonardo Capotosto, founder di Fanta-trading, un’App il cui obiettivo è quello di fare formazione giocando attraverso le meccaniche del fantacalcio.

In Italia, infatti, il livello di preparazione finanziaria tra i giovani italiani è molto basso.

Il problema è che mancano gli strumenti giusti per consentire a chiunque, dallo studente di scuola superiore passando per il pizzaiolo e arrivando fino al laureato in medicina, di capire con facilità la gestione dei propri risparmi e le numerose opportunità di investimento.

Ma allora perché non usare un sistema di gamefication tanto amato per informare?

La start-up permette agli utenti di creare delle “leghe” dove, al posto di scommettere sulla propria formazione calcistica, si creano delle formazioni composte ad esempio, da Amazon, Google, Tesla ecc. simulando investimenti sulle società elette come le più forti.

Con fanta-trading è possibile costruire la propria lega azionaria, sfidare amici e vincere premi o servizi esclusivi!

L’app presenta anche una sessione informativa dedicata al mondo della finanza, con brevi video-pillole, per appassionarsi ed interessarsi sempre più!

Imparare è semplice, basta giocare!

Per maggiori informazioni: FantaTrading - Il primo Fantacalcio degli investimenti!