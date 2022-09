Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Annalisa Monfreda Co-Founder di Rame

Rame è una piattaforma nata per sdoganare un tabù ancora molto diffuso nella nostra società: parlare di soldi. Da sempre considerato un argomento volgare, sconveniente e disdicevole.

Eppure, i soldi sono il motore dell’economia, indispensabili per il sostentamento di ciascuno, le cifre attraverso cui, purtroppo o per fortuna, stabiliamo i nostri stili di vita ma anche, troppo spesso, chi siamo.

Rame ha costruito, grazie al suo podcast, al suo magazine, alla newsletter del mercoledì e a tante iniziative interessanti, una community di persone che parlando, scrivendo e scambiandosi opinioni sui propri guadagni e bisogni si sentono più libere e consapevoli del loro rapporto con il denaro.

«Noi non sappiamo quanto guadagna il nostro collega, quanto paga di mutuo il nostro migliore amico ma neanche quanti soldi ha in banca nostro padre…E temo che l'assenza di conversazione ha delle conseguenze molto forti nella nostra vita perché perdiamo informazioni importanti. Siamo meno consapevoli quando andiamo a negoziare uno stipendio, quando dobbiamo darci un valore perché stiamo facendo un preventivo sulla nostra professionalità, quando dobbiamo ottenere un finanziamento. In generale associamo ai soldi delle emozioni negative: ansia, paura, stress. Come se quello che andassimo a guadagnare definisse ciò che siamo».

Queste le parole di Annalisa Monfreda che ha deciso di investire tutto ciò che aveva per dare vita a un progetto in grado di compiere un piccolo prodigio: creare uno spazio digitale dove si fa una grande psicoterapia collettiva su un tema con cui tutti ci ritroviamo a far, alla fin fine, i conti.

Per maggiori approfondimenti: Rame (rameplatform.com)