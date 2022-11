Hai perso "105 Start-up"? Riascolta la storia di Daniele Pace CEO di IBC srl

La startup innovativa IBC srl nasce con l’obiettivo di digitalizzare la fiscalità italiana attraverso algoritmi di Artificial Intelligence e Machine Learning. l'obiettivo: replicare l’approccio sensoriale e logico dell’uomo nell’analisi della documentazione, riducendo costi ed errori.

IBC srl «utilizza tecnologie innovative per semplificare il rapporto delle persone con la fiscalità, questo tema abbraccia la vita di tutti i cittadini italiani e il risultato è che le persone ogni volta che si parla di tasse storcono il naso...Lo sappiamo bene, e per questo ci siamo inventati un’app che spiega in modo semplice e intuitivo come relazionarsi alla fiscalità e in che modo è possibile risparmiare qualcosa»

Queste le parole di Daniele Pace, CEO di Easy Tax: l’app che riesce a farci conoscere tutte le agevolazioni fiscali a cui possiamo avere accesso come cittadini e ci aiuta anche ad ottenerle!

Cosa fa EasyTax Assistant? Informativa fiscale semplificata, avvisi su scadenze fiscali, acquisizione, digitalizzazione e archiviazione di ricevute fiscali, calcolo del risparmio fiscale previsto per ogni spesa, monitoraggio e reportistica, calcolo busta paga, TFR e tanto altro ancora. Tutto in una semplice app.

Sappiamo bene che il paradiso fiscale non esiste ma almeno grazie a questa start-up la fiscalità è più easy!

Per maggiori approfondimenti: Easy Tax Assistant