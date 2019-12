Max Pezzali a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Max Pezzali è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il cantante ha parlato di "San Siro canta Max": dopo il sold out del 10 luglio 2020 allo stadio di Milano, Max ha raddoppiato la data e sarà a San Siro anche l'11 luglio. Inoltre, ha raccontato come, per lui, l'esperienza di esibirsi nello stadio per ben due serate è incredibile, perché potrà ripercorrere tutti i 25 anni di carriera insieme ai suoi fan.

