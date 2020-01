Rocco Tanica a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista!

Rocco Tanica è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il musicista e scrittore ha presentato il libro "Lo sbiancamento dell'anima": il racconto di 55 anni e altrettanti episodi della sua vita. Inizia nel 1985, nello Stato della California. Torna a Milano negli anni '70. Passa più volte per la Scandinavia, una volta per Cervia, il Costa Rica e altri luoghi. Attraversa decenni e ricordi con l'andamento di una colonna sonora bizzarra: George Martin, Roberto Vecchioni, i Police, Massimo Ranieri, Christoph Willibald Gluck e gli Elio e le Storie Tese, formazione che per trentacinque anni ha dato asilo al giovane evaso dal Conservatorio Giuseppe Verdi.

