Rancore a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Rancore è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

La sua "Eden" ha vinto il premio come miglior testo. Ecco cosa ne pensa Rancore: "Il premo come miglior testo, per un pezzo rap, per quel testo, dopo la polemica sul genere, è stata una soddisfazione, ma anche un passo avanti per tutto."

