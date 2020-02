Ghali, esce oggi il nuovo album DNA: la gallery dei suoi look più belli!

Esce oggi “DNA”, il secondo album di Ghali, un disco per il quale il rapper ha collaborato con diversi altri artisti, come Salmo, tha Supreme, Soolking e Mr. Eazi, avvalendosi anche del lavoro di numerosi producer. Presto il cantante presenterà nuovi brani con tre live al Fabrique di Milano, l’8, il 9 e il 10 maggio, concerti dei quali Radio 105 sarà la radio partner.

Per Ghali questo disco è un altro grande traguardo nella sua carriera di artista, dopo un passato difficile: come ha rivelato in una recente intervista a Sette, fino a un anno fa il cantante dormiva nella stessa stanza con la madre, mentre suo padre era in prigione. Ora ha potuto comprarsi una casa ed è felice con la sua fidanzata, la modella Mariacarla Boscono, con la quale condivide la passione per la moda.

“In casa siamo sempre stati fissati con la moda – ha raccontato nell’intervista - e mia madre ci teneva molto che io fossi sempre impeccabile: quando ero piccolo gli immigrati venivano visti in un certo modo, essere in ordine era una garanzia in più per essere integrati. Mi ricordo che mi cambiava anche più volte al giorno – ha detto per poi concludere - la mia famiglia non aveva titoli di studio e la mentalità era quella del presentarsi bene, anche se i soldi in casa scarseggiavano”.

Oltre che per la sua musica, infatti, Ghali sin dal suo esordio si è fatto notare per i suoi look eccentrici. Sfoglia la nostra gallery per vedere i più belli!

Photo Credits: Getty Images

