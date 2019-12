5 foto con Babbo Natale che ti faranno morire dal ridere

Tutti hanno nell'album fotografie con Babbo Natale. Soprattutto quando si è piccoli, girando per i centri commerciali con mamma e papà, capita di imbatterci in questi grossi Santa Claus in carne e ossa. La foto scatta subito, ma non sempre è come te l'aspetti.

Abbiamo raccolto per voi le immagini più belle e divertenti con Babbo Natale... perché le cose non vanno sempre nel verso giusto.

(Credits photo: Imgur e Reddit)