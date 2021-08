Luke Cormier: il maestro dei tatuaggi nostalgici che sembrano sticker

Un giovane tatuatore, Luke Cormier, conosciuto anche con lo pseudonimo "mr.sticker.tattoo", ha dato il via a una moda tatoo che sicuramente conquisterà tutti i nostalgici degli anni ‘90. Ve li ricordate gli sticker dei cartoni da appiccicare dappertutto per la gioia di mamma e papà? Ecco in qualche modo sono tornati a farci compagnia, ma questa volta sono indelebili. I tatuaggi di Luke riescono a creare un effetto ottico che li fa sembrare proprio adesivi che sono sul punto si staccarsi, un effetto sorprendente e singolare.

Tra i personaggi più richiesti ci sono le icone degli anni ‘90: Dragon Ball, Super Mario, ma anche i Simpson e Ghostbusters.

Sfogliate la gallery per farvi venire la lacrimuccia ripensando agli anni ‘90