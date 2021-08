Ecco cosa può succedere quando fa davvero troppo caldo

"Il caldo dà alla testa", ci sarà un motivo se esiste questa espressione. Questa estate è stata assolutamente anomala, negli Stati Uniti ci sono state ondate di calore senza precedenti e anche in Europa non è andata tanto meglio con continui incendi in Paesi come Grecia e la nostra Italia e altri colpiti da un clima tropicale. Il risultato è che nel mondo si sono viste immagini buffe che ci danno la percezione del caldo che faceva, sia per noi uomini che per quei poveri animali che non capiscono che cosa sta accadendo al pianeta Terra. Cani stesi sul pavimento in cerca di refrigerio, gattini spalmati sui frigoriferi dei negozi per sopravvivere alla calura, maiali che fanno il bagno nel fiume insieme al padrone. Divertitevi a sfogliare la gallery che testimonia le eccezionali ondate di calori dell'estate 2021 e degli ultimi anni in generale, ma riflettete anche sui cambiamenti climatici in atto!