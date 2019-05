The Batman: Robert Pattinson sarà il nuovo eroe mascherato

Robert Pattinson sarà il nuovo interprete del celebre Giustiziere Mascherato nell’attesissimo “The Batman” di Matt Reeves, la cui uscita è in programma per il 25 giugno 2021.

Secondo alcune fonti, l’accordo con Pattinson sarebbe ancora in via di definizione, tuttavia l’attore rappresenta la prima scelta degli Studios fin dall’inizio, pertanto ci si aspetta che l’accordo venga ufficializzato in breve tempo.

Originariamente Ben Affleck, precedente interprete dell'eroe mascherato, avrebbe dovuto partecipare alla scrittura e alla sceneggiatura del nuovo film con l'ex presidente di DC Entertainment, Geoff Johns, e avrebbe dovuto interpretare il ruolo del protagonista. Tuttavia a gennaio è stato comunicato che l’attore non sarebbe stato coinvolto nel nuovo progetto e che nella nuova pellicola ci sarebbe stato un "giovane Bruce Wayne”.

A quanto pare il pubblico si è diviso sulla scelta di Pattinson nel ruolo di Batman: se in molti lo hanno acclamato, ansiosi assistere alla sua performance, non sono in molti i detrattori che hanno anche chiesto di bloccare le trattative.

