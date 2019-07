105 Social Club: Denis Dosio, l’idolo delle teenager, spiega come fare 300 mila follower in un mese.

Denis Dosio, la nuova super sexy star dei social e ospite del “Pomeriggio 5” di Barbara D’Urso, a 18 anni, è uno degli influencer italiani che ha avuto la crescita più rapida dal punto di vista di follower in Italia su Instagram.

A differenza di molti altri suoi colleghi, al momento, non pubblica video su YouTube, ma quotidianamente intrattiene il suo publico con oltre quaranta Instagram Stories che vengono viste dalle 250 alle 600 mila persone ogni giorno. - “Di foto in un giorno ne posti una, mentre di storie ne puoi fare molte di più. La chiave del successo per me è essere se stessi, perché nessuno può essere te. Mi piace raccontare la mia vita e far affezionare le persone che mi seguono.”, confessa Denis.

Durante l’intervista con Paolino e Martin, insieme a Marco Del Torchio all’interno di 105 Social Club, Dosio inoltre ha dato ai suoi follower alcuni suggerimenti per aumentare il proprio engagement.

“Le Insight, ovvero le statistiche che ti dicono quando postare, non sono del tutto esatte. Per raggiungere più persone, è necessario capire l’età e di conseguenza la routine di chi ci segue. Alle 18:00 per esempio, un pubblico di atleti va a fare sport e quindi non ha il telefono in mano. Il mio target alle 14:00 è attivo perché esce da scuola, il vostro invece magari fino alle 18:00 lavora.”

Il mondo della social influence riesce a cambiare completamente la vita delle persone.

“Ora mi ritrovo a viaggiare tantissimo, mi ritrovo gente che mi ferma per strada di qualsiasi età. L’ultima volta mi ha fermato negli studi di Barbara D’Urso una signora di 82 anni. Inoltre, grazie alla mia notorietà, ho avuto anche il piacere di conoscere chi sta dietro il social network Triller e tramite loro sono riuscito ad avere i pass di Daddy Yankee sotto palco per il concerto di Milano.”

Il sogno della web star è quello di intraprendere la carriera di attore, ma soprattutto, quello di non smettere mai di crescere di seguaci sui social.