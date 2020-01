Sia confessa di essere diventata mamma: "Resterò single per sempre, ho adottato un figlio"

Sia, durante un'intervista, ha spiegato di non aver tempo per una relazione: ha appena adottato un figlio.

La cantante ha confessato di avere un debole per Diplo, con il quale, insieme a Labirinth, hanno il gruppo LSD (appunto Labirinth, Sia e Diplo). Intervistata da GQ, dove ha parlato molto del collega, ha spiegato di sentirsi attratta proprio da Diplo, ma di non volere rovinare il loro rapporto: "Grande parte del nostro rapporto si basa sul cercare di non fare sesso così da non rovinare la nostra relazione di business, perché lui è super sexy."

Inoltre, Sia non ha proprio tempo per impegnarsi seriamente, avendo appena adottato un bambino, dopo aver deciso anche di non avere relazioni: "Quest'anno gli ho scritto un messaggio che diceva: 'tu sei una delle cinque persone da cui sono sessualmente attratta e, adesso che ho deciso che resterò single per il resto della mia vita e ho appena adottato un figlio, non ho tempo per una relazione. Se sei interessato a del sesso senza impegno, fammi sapere'."

La cantante, però, non ha dato ulteriori informazioni sull'adozione e come ha dichiarato, dopo la fine del matrimonio con Erik Anders Lang, terminato nel 2016, è single.

