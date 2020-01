Alessandra Amoroso è tornata single: finita la storia con Stefano Settepani

È finita la storia d'amore tra Alessandra Amoroso e il produttore musicale Stefano Settepani, dunque, la cantante è tornata single dopo diversi anni che stavano insieme.

Inizialmente lo scoop è stato rivelato dal settimanale Chi, che ha scritto che la relazione sarebbe terminata per divergenze nella visione del loro futuro: lui sarebbe molto impegnato con il suo lavoro, lei, invece, avrebbe voglia di creare una famiglia al più presto.

Successivamente, Alessandra ha commentato le indiscrezioni, confermando di essere nuovamente single. Lo ha fatto tramite delle Instagram stories sul suo profilo: "Io e Ste non stiamo insieme da un mese, per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo. L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla."

La Amoroso ha iniziato questo nuovo capitolo della sua vita con un cambiamento abbastanza drastico: una nuova chioma biondo platino, che su Instagram ha presentato scrivendo: "Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!"

