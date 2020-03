La (divertente) gaffe di Alessandra Amoroso in diretta Instagram con Emma Marrone

In un periodo molto difficile per l'Italia, che sta affrontando l'emergenza coronavirus, Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno regalato ai fan un divertente siparietto che, almeno per un momento, ha portato il sorriso.

Entrambe a casa nel rispetto delle indicazioni imposte dal Governo per fronteggiare la diffusione del contagio, la Marrone ha chiamato l'amica con una videochiamata in diretta Instagram. Ma la Amoroso, non accorgendosi in tempo di essere in diretta con oltre 11mila follower, risponde dal bagno.

Emma inizia la chiamata dicendo all'amica: “Io ceno presto, in genere verso le 7”. Alessandra, ignara della diretta, risponde scherzando con l'amica: “Mi hai fatto venire un’ansia! Mi sono detta: Ma non è che poi rispondo e vado a finire sulla tazza del ce..o. Avevo paura di non riuscire a farcela, di essere...”.

A questo punto Emma comprende la situazione e avvisa l'amica: “Ale, ma tu hai capito che non siamo solo io e te, no? Ale, siamo in diretta su Instagram. Ma sei seria?!”.

La risata è fragorosa. La conversazione si chiude e la divertente gaffe fa il giro della rete.

