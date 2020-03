Marracash annuncia il remix di "Sport" con Luchè, Lazza, Paky e Taxi B

Fuori oggi, venerdì 27 marzo, il remix del brano "Sport" di Marracash. Il cantante ha annunciato l'uscita del pezzo insieme alla collaborazione con Luchè, Lazza, Paky e Taxi B. La notizia ha lasciato senza parole i fan, che hanno avuto da ridire sulla presenza di Paky e Taxi B. Secondo loro, infatti, non sono all'altezza di Marracash.

Ecco alcuni dei commenti poco simpatici: "Si salva solo Lazza", "Stai diventando sempre più commerciale". Gli artisti in questione non sono rimasti indifferenti e hanno parlato tra di loro in una chat, poi resa pubblica.

La canzone è diversa dall'originale, contenuta nell'album "Persona", per tre cose: ci sono due strofe nuove e un finale diverso. Molti si sono interrogati sulla necessità di fare una cosa del genere, forse era meglio lasciare tutto com'era. Fatto sta che "Sport Remix", nel bene o nel male, sta puntando i riflettori sugli artisti coinvolti.

