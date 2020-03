Elisa e Tommaso Paradiso scrivono in diretta Instagram "Andrà tutto bene": il ricavato in beneficienza

Tra tutte le dirette Instagram di artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, anche Elisa e Tommaso Paradiso stanno spesso interagendo con i fan, ma hanno anche deciso di sorprendere ancora di più: i due cantanti, infatti, stanno scrivendo una canzone insieme, proprio in diretta Instagram.

Elisa e Tommaso, che aveva già sperimentato la scrittura in diretta con Calcutta, stanno creando un brano che si intitolerà "Andrà tutto bene", proprio come le scritte che, ad oggi, si trovano sui balconi di tante case italiane: un messaggio che vuole dare forza e speranza a tutti i cittadini.

I due si sono già confrontati sulla musica e sulle parole della nuova canzone, che non è ancora completa. Ma, appena lo sarà, tutti i ricavati andranno in beneficienza, proprio per supportare le persone in prima linea durante l'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

Elisa ha anche condiviso un post su Instagram dedicato alla canzone: infatti, la cantante ha spiegato che in "Andrà tutto bene" ci sarà il contributo di diversi bambini. Elisa ha scritto: "Volevo dire grazie a tutti i bimbi stupendi che ci hanno mandato le loro voci che dicono... andrà tutto bene. Lo so che è dura ma teniamo in alto lo spirito e restiamo uniti. Stiamo lavorando al pezzo!"

