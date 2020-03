Ariana Grande con i capelli ricci al naturale e fa impazzire i fan

Siamo abituati a vederla con la chioma lunga e liscissima, raccolta nella maggior parte delle volte in una coda di cavallo extra long e alla moda. Adesso, però, anche Ariana Grande si trova in quarantena e ha deciso di abbandonare piastra e phon per mostrarsi al naturale.

Su Instagram la popstar ha pubblicato una foto che la ritrae con i lunghi capelli ricci che, un po’ scompigliati, le ricadono sulla fronte e sulla schiena: di certo è un look inedito per lei, che è abituata a ponytail perfette e ordinate, ma tutto questo forse la rende persino più bella, non a caso questo scatto ha letteralmente fatto impazzire i fan.

Visualizza questo post su Instagram get a load a dis Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: 30 Mar 2020 alle ore 11:58 PDT

In tanti hanno lasciato like, commenti e cuoricini, riempiendo Ariana di complimenti: “Stai benissimo con i ricci!”, ha scritto qualcuno. “Lasciali così!”, ha scritto qualcun altro e, in generale, il tenore dei commenti è questo. Chissà se Ariana non deciderà di seguire i consigli dei fan e mostrarsi al naturale più spesso.