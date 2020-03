Coronavirus: le popstar invitano i fan a praticare l'isolamento sociale

"Vi seguo online e vi amo tanto ragazzi, ma devo esprimere la mia preoccupazione che le cose non vengano prese abbastanza seriamente in questo momento", ha scritto. “Vedo un sacco di ritrovi e festeggiamenti ancora in corso. Questo è il momento di cancellare i piani, isolarsi veramente il più possibile e non dare per scontato che, poiché non ci sentiamo male, non stiamo trasmettendo qualcosa a qualche anziano o ad una persona vulnerabile. È un momento davvero spaventoso, ma ora dobbiamo fare dei sacrifici”. (Credits photo: Instagram/taylorswift)

Taylor Swift invita i fan a non sottovalutare l'emergenza "Vi seguo online e vi amo tanto ragazzi, ma devo esprimere la mia preoccupazione che le cose non vengano prese abbastanza seriamente in questo momento", ha scritto. “Vedo un sacco di ritrovi e festeggiamenti ancora in corso. Questo è il momento di cancellare i piani, isolarsi veramente il più possibile e non dare per scontato che, poiché non ci sentiamo male, non stiamo trasmettendo qualcosa a qualche anziano o ad una persona vulnerabile. È un momento davvero spaventoso, ma ora dobbiamo fare dei sacrifici”. (Credits photo: Instagram/taylorswift)