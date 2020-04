Justin Timberlake e Jessica Biel scherzano in quarantena: "Fare i genitori h24 non è umano"

La quarantena mette a dura prova le coppie di genitori che si trovano a fronteggiare 24 ore su 24 i bimbi piccoli che si annoiano. Ma il segreto per superare questo momento c'è, ed è quello che hanno adottato Jessica Biel e Justin Timberlake: ovvero, scherzarci su sempre. I due si trovano in isolamento con il figlio Silas Randall di appena 5 anni, e possiamo immaginare un bimbo così piccolo cosa possa combinare dentro casa!

Il cantante, durante una video chat con una radio per un'intervista ha affermato in modo molto ironico: "La quarantena sta andando bene. Stiamo solo notando che fare esclusivamente i genitori 24 ore su 24 non è umano. Ogni tanto mi accorgo di come ci guarda Silas e mi rendo conto che anche lui vorrebbe una pausa da noi. Una specie di break pubblicitario".

La coppia, insieme al figlio, si trova in Montana presso la loro residenza immersa nella natura. Jessica e Justin hanno, infatti, deciso di fare la loro parte in questo momento difficile allontanandosi da tutto e tutti. E si ritengono molto fortunati nel farlo.

Anche se sono lontani, non dimenticano di essere vicini ai bambini di tutto il mondo e per il compleanno del figlio hanno deciso di fare una donazione: "Per festeggiare il compleanno di Silas - ha scritto l'attrice su Instagram - abbiamo deciso di fare una donazione a Save The Children e Feeding America, associazioni in prima linea per garantire la salute e il cibo a tutti i bambini e alle loro famiglie in questo periodo delicato".

