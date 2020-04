"Ma lo vuoi capire?": il nuovo singolo di Tommaso Paradiso esce il 17 aprile

Si chiama "Ma lo vuoi capire?" il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che uscirà venerdì 17 aprile 2020. La canzone è scritta da Tommaso Paradiso a Dario Dardust Faini e prodotta dallo stesso Dardust e vuole raccontare l'assenza della persona amata che rende la vita dell'altra senza senso.

"Ma lo vuoi capire?" arriva dopo "Non avere paura" e "I nostri anni" ed è dunque il terzo singolo di Paradiso, da quando ha deciso di lasciare la band TheGiornalisti. Ad annunciare l'uscita della canzone è lo stesso Tommaso, tramite un post su Instagram, dove mostra la cover del brano e solamente la data di uscita, 17.04.2020.

Visualizza questo post su Instagram 17.04.2020 Un post condiviso da Tommaso Paradiso (@tommasoparadiso) in data: 14 Apr 2020 alle ore 5:00 PDT

Ma Tommaso non si sta fermano nemmeno per un istante durante la quarantena: il cantante, infatti, sta spesso andando in diretta su Instagram per intrattenere i suoi fan. Ed è proprio in live sui social che ha scritto, insieme ad Elisa, la canzone "Andrà tutto bene", uscita negli scorsi giorni e il cui intero ricavato andrà in beneficenza per sostenere la lotta contro il Coronaviurs.

Inoltre, il 6 aprile, Tommaso ha pubblicato anche un'inedita versione acustica di "Non avere paura", per l'iniziativa "Island Presents", nato da Island Records, nella quale diversi artisti hanno regalato nuove versioni di alcune canzoni, per tenere compagnia al pubblico durante questo periodo difficile. Oltre a Paradiso, hanno partecipato anche Mahmood e Elodie.

