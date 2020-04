Jon Bon Jovi si collega a sorpresa durante una lezione di scuola in video chat

In un suo messaggio sui social di qualche settimana fa, Jon Bon Jovi ha invitato i suoi fan a inviargli i loro pensieri su quanto sta accadendo, per raccontare come stanno vivendo la pandemia. Il suo obiettivo era quello di scrivere una canzone proprio utilizzando i pensieri delle persone per comporre un brano che parlasse a tutti, attraverso l’esperienza di tutti.

Per la canzone, intitolata “Do What You Can”, il frontman dei Bon Jovi ha ricevuto anche un aiuto speciale dai bambini di una classe della scuola elementare Marsh Pointe, in Florida: come tutti gli scolari, in questo periodo anche i piccoli di questo istituto stanno seguendo le lezioni online ed è proprio attraverso uno schermo che il loro maestro, Michael Bonick, ha chiesto loro di scrivere qualche pensiero su ciò che stanno vivendo.

In seguito l’insegnante, grande fan dei Bon Jovi, ha deciso di inviare a Jon i pensieri scritti dai suoi alunni: per ringraziarli, il rocker ha deciso di far loro una bellissima sorpresa, collegandosi con tutti loro durante una videolezione con il loro maestro. “Se riesci a scrivere sulla carta i tuoi sentimenti – ha detto Jon Bon Jovi ai piccoli – a volte possono trasformarsi in canzoni, e a volte in storie. Non saprai mai dove potranno condurti". Come promesso, durante la videolezione Jon Bon Jovi ha messo in musica e poi ha cantato ai bambini i pensieri che proprio loro avevano scritto per la canzone. I piccoli sono rimasti molto contenti di questa bellissima sorpresa, così come i genitori che hanno partecipato insieme a loro a questa speciale videolezione.